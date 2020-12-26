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Атомная подлодка "Леопард" после модернизации получит новое вооружение

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Многоцелевая атомная подлодка "Леопард" выведена из эллинга центра судоремонта "Звездочка" (Северодвинск) после завершения стапельного этапа ремонта и модернизации, сообщил главком ВМФ Николай Евменов.

"Подводная лодка выведена из главного эллинга верфи для завершения работ у пирса предприятия. Об успешном проведении операции по выводу АПЛ "Леопард" из эллинга я получил соответствующий доклад", - цитирует Евменова департамент информации Минобороны РФ.

"К моменту вывода из эллинга силами "Звёздочки" и контрагентов проведена замена радиоэлектронного вооружения, систем управления, связи, навигации, гидроакустики, боевой информационно-управляющей системы", - сказал главком.

"В рамках модернизации предусмотрено расширение применяемых образцов ракетно-торпедного вооружения, уменьшение акустической заметности корабля, улучшение условий обитаемости для экипажа, характеристик эксплуатационной надёжности подводной лодки. Завершение работ по ремонту и модернизации будет проводиться на плаву у стенки достроечной набережной предприятия", - заявил Евменов.

По его словам, "Леопард" стал первой подлодкой третьего поколения, глубокая модернизация которой проводится на "Звёздочке". Евменов заявил, что ремонт подлодки осуществляется в рамках программы по поддержанию на требуемом уровне боеготовности группировки многоцелевых атомных подводных лодок ВМФ РФ.

Многоцелевая атомная подводная лодка "Леопард" проекта 971 (АО СПМБМ "Малахит") заложена на стапеле АО "Севмаш" в октябре 1988 года. Подлодка включена в состав ВМФ 30 декабря 1992 года. В ремонте "Леопарда" приняли участие СПМБМ "Малахит", концерн "НПО "Аврора", СПО "Арктика", "Концерн "Гранит-Электрон", НИПТБ "Онега", "Концерн "Океанприбор", "ОКБМ Африкантов", концерн "Моринформсистема -Агат" и другие.

Военно-морской флот России в ближайшие годы будет усилен 14 новыми атомными подводными лодками, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, которого 25 декабря цитировала ведомственная газета "Красная звезда".

"Запланировано строительство 14 АПЛ, "Бореев" и "Ясеней"", - сказал Криворучко. Он сообщил, что производственные мощности завода "Севмаш" в полном объёме загружены заказами Минобороны до 2027 года. "Севмашу" предстоит ежегодно передавать ВМФ РФ по одной АПЛ проектов "Борей-А" и "Ясень-М", сказал Криворучко.

Серия атомных подводных крейсеров четвертого поколения проекта "Борей" и "Борей-А", вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава", станут основой морских стратегических ядерных сил на ближайшие десятилетия, сообщали российские военные.

Головной атомный подводный крейсер усовершенствованного проекта "Борей-А" - "Князь Владимир" был включен в состав ВМФ РФ 12 июня этого года.

Многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М" - носители крылатых ракет "Оникс" и/или "Калибр". Сообщалось о планах вооружить их гиперзвуковыми ракетами "Циркон" (новая российская ракета, которая проходит испытания, корпорация "Тактическое ракетное вооружение"). Головная подлодка проекта "Ясень-М" - "Казань". В настоящее время проходит завершающий этап госиспытаний. Подлодка спущена на воду в 2017 году. Срок завершения испытаний неоднократно переносился.

ВМФ Леопард

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