Военные завершают установку медоборудования в полевых госпиталях Минобороны в Крыму

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) и Черноморского флота (ЧФ) завершают установку медицинского оборудования и приступают к пуско-наладочным работам в мобильных госпиталях, развернутых в городах Ялта и Симферополь Республики Крым, сообщает в субботу Минобороны России.

В ближайшее время военные специалисты начнут принимать первых пациентов. Каждый мобильный госпиталь рассчитан на 100 коек и представляет собой медицинское подразделение на базе пневмокаркасных сооружений и предназначен для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении военного ведомства, поступившем в "Интерфакс".

В составе полевого госпиталя, уточнили в Минобороны РФ, будут развернуты приемо-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, отделение анестезиологии и реанимации, а также лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб.

Накануне личный состав медицинских отрядов специального назначения ЮВО и ЧФ в кратчайшие сроки были переброшены из Ростова-на-Дону и Севастополя для оказания помощи населению республики в борьбе с коронавирусной инфекцией. "Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь будет оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР лабораторией", - пояснили в военном ведомстве России.

В соответствии с поручением верховного главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина и решением министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу разворачиваются два мобильных госпиталя Минобороны России в целях оказания медицинской помощи жителям полуострова Крым.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обратился с просьбой о развертывании госпиталей на 200 коек в Ялте и в Симферополе. Как сообщил Аксенов, госпитали смогут принимать больных коронавирусом в пятницу.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Вторая волна ограничений началась в октябре: предпринимателям запретили обслуживать гостей без масок, а пожилым рекомендовали оставаться дома. С 20 декабря по 15 января в Крыму запрещено проведение корпоративов и банкетов, увеселительные заведения и общепит не работают с 22:00 до 8:00.

Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 22 тыс. человек, более 400 пациентов умерли. Рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован за 19 декабря - 357.