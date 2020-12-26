Минно-тральный корабль "Яков Баляев" вошел в состав Тихоокеанского флота

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Торжественный ритуал подъема Военно-морского флага на новейшем минно-тральном корабле проекта 12700 "Яков Баляев" состоялся во Владивостоке, сообщает в субботу пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"После подписания акта о приеме корабля от промышленности и торжественной церемонии поднятия Андреевского флага, на основании приказа Главнокомандующего ВМФ, корабль включен в боевой состав Тихоокеанского флота", - говорится в сообщении.

Торжественная церемония, посвященная этому событию, прошла на Корабельной набережной во Владивостоке.

Корабль предназначен для борьбы со всеми видами современных морских мин, его корпус изготовлен из монолитного стеклопластика, оснащен современными гидроакустическими станциями и автоматизированной системой управления противоминными действиями.

Водоизмещение судна - 890 тонн, длина - 62 м, ширина - 10 м.

Скорость полного хода корабля - 16 узлов, экипаж - 44 человека.

Тральщик "Яков Баляев", является пятым в серии и четвертым серийным кораблем данного проекта.

Корабль назван в честь Героя Советского Союза матроса морской пехоты ТОФ Якова Илларионовича Баляева. Он построен на Средне-Невском судостроительном заводе. Прошёл по Северному морскому пути из Санкт-Петербурга во Владивосток, где завершил государственные испытания.

Корабль данного проекта первый на ТОФ, планируется, что на флоте будет три таких корабля.