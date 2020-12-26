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В Пермском крае произошло столкновение газовоза и поезда

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Столкновение автомобиля-газовоза и грузового поезда произошло на железнодорожном переезде в Горнозаводском районе Пермского края, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в субботу.

Как рассказали в пресс-службе, "водитель газовоза не справился с управлением и допустил наезд на грузовой маневровый поезд, груженый щебнем, который двигался через переезд". По предварительной информации, в результате столкновения произошел сход пяти вагонов.

По данным транспортной прокуратуры, пострадавших в результате инцидента нет, утечки газа нет.

Столкновение произошло на железнодорожном переезде путей необщего пользования АО "Вижайский каменный карьер", примыкающих к станции Бисер в Горнозаводском районе.

На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа отделения МВД России и представители дирекции аварийно-восстановительных средств Свердловской железной дороги.

Пермская транспортная прокуратура организовала проверку безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.

Пермский край

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