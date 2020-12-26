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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:21Заразились
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Премьер Крыма заразился коронавирусом

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что у него подтвержден коронавирус.

"Тест на коронавирус, который я регулярно делаю, дал положительный результат. В соответствии с рекомендациями врачей, нахожусь на самоизоляции до полного выздоровления. Также принял решение в этот период уйти в отпуск", - написал Гоцанюк в инстаграме.

Он уточнил, что продолжает работать дистанционно, и призвал не пренебрегать мерами безопасности.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Вторая волна ограничений началась в октябре: предпринимателям запретили обслуживать гостей без масок, а пожилым рекомендовали оставаться дома. С 20 декабря по 15 января в Крыму запрещено проведение корпоративов и банкетов, увеселительные заведения и общепит не работают с 22:00 до 8:00.

Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 23 тыс. человек, более 400 пациентов умерли. Рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован за 19 декабря - 357.

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