Два человека погибли в ДТП с автобусом в Кемерове

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль столкнулся с автобусом на мосту в Кемерове, погибли два человека, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного центра медицины катастроф.

Авария произошла на мосту по улице Терешковой, соединяющему правый и левый берег города.

"Двое мужчин из автомобиля - смерть на месте ДТП, 36-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии", - сказал сотрудник пресс-службы отметив, что месте происшествия работали две бригады скорой помощи.

В соцсетях очевидцы сообщают, что на мосту, где действует ограничение скорости до 40 км/ч, столкнулись автобус "ПАЗ" и автомобиль Daewoo Nexia с наклейками такси.