Летевший из Уфы в Волгоград самолет вынужденно сел в Астрахани

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Самолет, выполнявший рейс "Уфа-Волгоград", совершил внеплановую посадку в аэропорту Астрахани, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь международного аэропорта Волгограда Анастасия Голодова.

По ее словам, пилот рейса компании "Ютэйр" принял решение уйти на запасной аэродром аэропорта Астрахань в связи с метеоусловиями.

Помимо этого, по данным онлайн-табло отменен рейс авиакомпании "Аэрофлот", который должен был вылететь из Волгограда в Москву. Его пассажиры будут отправлены другим рейсом позже.

В свою очередь пресс-служба МЧС по Волгоградской области сообщает, что 26 декабря и днем 27 декабря в регионе сохранится действие штормового предупреждения о гололеде, налипании мокрого снега на проводах и деревьях в сочетании с усилением южного ветра порывами до 15-20 м/с.