Конференция археологов в Новгороде из-за коронавируса частично ушла в онлайн

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Традиционная январская конференция российских археологов в Великом Новгороде из-за эпидемии коронавируса впервые частично ушла в онлайн, сообщили в субботу "Интерфаксу" в Новгородском государственном музее-заповеднике, который является одним из основных организаторов научного форума.

"Планируется, что наш форум в 2021 году пройдет в смешанном формате. Поскольку в регионе действует запрет на проведение массовых мероприятий, то число непосредственных участников конференции не будет превышать 50 человек", – сказал собеседник агентства. Остальные участники, в том числе – и представители СМИ, будут наблюдать за ходом форума в интернете. Предполагается, что для тех, кто не сможет непосредственно следить за трансляцией, доклады ученых на конференции будут записаны и выложены в сеть. "По всей видимости, на нынешнем форуме не будет и традиционной выставки археологических находок", – добавили в музее.

Конференция "Новгород и Новгородская земля. История и археология" состоится в Великом Новгороде 26-28 января. По традиции российские археологи расскажут на форуме об основных итогах последнего полевого сезона.