Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:21Заразились
на 26.12В России 3 021 964+29 258В мире 79 840 206+472 064

Тяжело пострадавший в ДТП под Рязанью ребенок переведен в клинику Рошаля

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Состояние ребенка, серьезно пострадавшего в результате аварии с автобусом в Скопинском районе Рязанской области, оценивается как тяжелое, но стабильное, сообщила пресс-служба Минздрава России.

"По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко, 10-летний мальчик, получивший серьёзные травмы в дорожно-транспортном происшествии с автобусом в Рязанской области, доставлен в Москву и проходит лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения Москвы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии ребенок получил травмы ног и руки с частичной ампутацией, переломы костей таза. Он потерял много крови и был в состоянии шока. Врачам Скопинской ЦРБ и бригаде медиков из Рязани удалось стабилизировать состояние пациента, после чего он был переведён в областную детскую больницу Рязани.

В Рязань был направлен реанимобиль с бригадой реаниматологов Центра экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения Москвы и со специалистами клиники Рошаля. После дообследования и достижения транспортабельного состояния ребенок был доставлен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии силами этой же бригады.

"При поступлении в клинику, состояние пациента расценивалось как крайне тяжелое. Ребёнок находится на искусственной вентиляции лёгких. Проведено всестороннее обследование, включая КТ, продолжена комплексная терапия. Предстоит длительное лечение и повторные операции. В дальнейшем будет решаться вопрос с протезированием", - отметили в Минздраве.

Вся необходима помощь другим пострадавшим в ДТП в Рязанской области оказывается в полном объеме. Минздрав России следит за состоянием пациентов.

Ранее со ссылкой на главного врача областной клинической больницы Андрея Карпунина сообщалось о состоянии 10-летнего мальчика.

"Во время аварии ему оторвало руку и обе ноги. Ребенок потерял большое количество крови и находился в травматическом шоке четвертой степени. Это самое тяжелое из возможных состояний, которое часто приводит к неблагоприятному исходу. Пациент своевременно был доставлен в Скопинский межрайонный медцентр, где ему была оказана квалифицированная врачебная помощь, проведены реанимационные мероприятия и на фоне продолженной интенсивной терапии мальчик был эвакуирован реанимационной бригадой центра медицины катастроф в ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой", - рассказал он журналистам.

Авария с рейсовым автобусом, ехавшим по маршруту "Москва-Волгоград", произошла около 3:00 25 декабря на 247-м километре автодороги М6 "Каспий", недалеко от села Высокое Скопинского района Рязанской области. Автобус, в котором находились 26 человек, опрокинулся. В результате ДТП погибли водитель и трое пассажиров, еще 13 пострадали, 11 из них были госпитализированы в Скопинскую больницу. Среди пострадавших - пятеро детей в возрасте от 7 до 17 лет.

Все пострадавшие - жители Волгоградской области. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Рязанская область

Новости

Что произошло за день: суббота, 26 декабря

Из Сирии в РФ возвращены еще 19 российских детей

У Эдварда Сноудена родился сын

У Эдварда Сноудена родился сын

Умер советский разведчик Джордж Блейк

Умер советский разведчик Джордж Блейк
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в РФ превысило 3 млн

Число случаев заражения COVID-19 в РФ превысило 3 млн

В Махачкале задержаны четверо подозреваемых в подготовке теракта

Пандемия коронавируса

Минздрав РФ разрешил применять "Спутник V" лицам старше 60 лет

Минздрав РФ разрешил применять "Спутник V" лицам старше 60 лет

Что случилось этой ночью: суббота, 26 декабря

Что произошло за день: пятница, 25 декабря

Загрязнявший леса Карелии производитель рыбы приостановил производство

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');