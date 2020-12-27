Тяжело пострадавший в ДТП под Рязанью ребенок переведен в клинику Рошаля

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Состояние ребенка, серьезно пострадавшего в результате аварии с автобусом в Скопинском районе Рязанской области, оценивается как тяжелое, но стабильное, сообщила пресс-служба Минздрава России.

"По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко, 10-летний мальчик, получивший серьёзные травмы в дорожно-транспортном происшествии с автобусом в Рязанской области, доставлен в Москву и проходит лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения Москвы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии ребенок получил травмы ног и руки с частичной ампутацией, переломы костей таза. Он потерял много крови и был в состоянии шока. Врачам Скопинской ЦРБ и бригаде медиков из Рязани удалось стабилизировать состояние пациента, после чего он был переведён в областную детскую больницу Рязани.

В Рязань был направлен реанимобиль с бригадой реаниматологов Центра экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения Москвы и со специалистами клиники Рошаля. После дообследования и достижения транспортабельного состояния ребенок был доставлен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии силами этой же бригады.

"При поступлении в клинику, состояние пациента расценивалось как крайне тяжелое. Ребёнок находится на искусственной вентиляции лёгких. Проведено всестороннее обследование, включая КТ, продолжена комплексная терапия. Предстоит длительное лечение и повторные операции. В дальнейшем будет решаться вопрос с протезированием", - отметили в Минздраве.

Вся необходима помощь другим пострадавшим в ДТП в Рязанской области оказывается в полном объеме. Минздрав России следит за состоянием пациентов.

Ранее со ссылкой на главного врача областной клинической больницы Андрея Карпунина сообщалось о состоянии 10-летнего мальчика.

"Во время аварии ему оторвало руку и обе ноги. Ребенок потерял большое количество крови и находился в травматическом шоке четвертой степени. Это самое тяжелое из возможных состояний, которое часто приводит к неблагоприятному исходу. Пациент своевременно был доставлен в Скопинский межрайонный медцентр, где ему была оказана квалифицированная врачебная помощь, проведены реанимационные мероприятия и на фоне продолженной интенсивной терапии мальчик был эвакуирован реанимационной бригадой центра медицины катастроф в ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой", - рассказал он журналистам.

Авария с рейсовым автобусом, ехавшим по маршруту "Москва-Волгоград", произошла около 3:00 25 декабря на 247-м километре автодороги М6 "Каспий", недалеко от села Высокое Скопинского района Рязанской области. Автобус, в котором находились 26 человек, опрокинулся. В результате ДТП погибли водитель и трое пассажиров, еще 13 пострадали, 11 из них были госпитализированы в Скопинскую больницу. Среди пострадавших - пятеро детей в возрасте от 7 до 17 лет.

Все пострадавшие - жители Волгоградской области. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.