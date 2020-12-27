Регионы РФ за три года получат более 172 млрд руб. на развитие дорог

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В ближайшие три года более 172,3 млрд рублей будет направлено регионам России на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог.

Как сообщила в воскресенье пресс-служба правительства, правила предоставления и распределения этих средств утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В пресс-службе отметили, что федеральное финансирование позволит регионам создать современную и качественную дорожную инфраструктуру, а также внедрить интеллектуальные транспортные системы. Такие системы позволяют автоматизировать процессы управления трафиком и помогают снизить количество ДТП, сказали в кабмине.

Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 24 декабря.

Работа ведется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Цель проекта - к 2024 году увеличить долю региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, снизить количество ДТП, внедрить новые требования и стандарты, а также автоматизированные технологии организации дорожного движения и контроля соблюдения ПДД.