Вылетевший в Петербург из Сургута самолет вернулся в аэропорт вылета

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Россия", совершавший полет по рейсу Сургут - Санкт-Петербург, вернулся уральский аэропорт вылета, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Там уточнили, что на лайнере сработал датчик открытия дверей и отсутствия наддува в кабине. Капитан воздушного судна принял решение вернуться.

Самолет сел в аэропорту Сургута в штатном режиме в 6:21 по местному времени (4:21 мск).

На борту находились 114 пассажиров, девять из которых - дети, и пять членов экипажа.

Сургутская транспортная прокуратура начала проверку в связи с инцидентом.