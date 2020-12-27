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Смерть пожилой пациентки в больнице под Воронежем привела к проверке

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Росздравнадзор начал проверку по оказанию медицинской помощи пожилой женщине, скончавшейся в Воронежской области, сообщила в воскресенье пресс-служба ведомства.

Отмечается, что проверка проводится по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Как сказали в пресс-службе, "территориальный орган Росздравнадзора по Воронежской области проверит качество медпомощи пожилой пациентке в больнице Воронежской области, которая, по сообщениям СМИ, скончалась в больнице".

По данным местных СМИ, женщину госпитализировали после обнаружения коронавирусной инфекции. Позже, чтобы перевести женщину в другое отделение, медики не использовали носилки, а тащили ее по полу. Позднее врачи приняли решение направить женщину в клинику по месту жительства, где в тот же день она умерла.

Воронежская область Росздравнадзор

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