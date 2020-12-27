В Дагестане свыше 52 тыс. человек остались без воды

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты восстанавливают водоснабжение в городе Избербаш (Дагестан), прерванное из-за аварии на водопроводе, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе регионального МЧС.

Как рассказали в пресс-службе, дежурному МЧС по республике поступило сообщение об аварийном отключении водоснабжения в Избербаше из-за прорыва трубы диаметром 630 мм на центральной линии в районе Уллубий-аула (км от Избербаша). По данным собеседника агентства, в результате этого без воды остались 52 147 человек, в том числе 12 тысяч детей.

По его словам, это 5 938 домов и 31 социально значимый объект.

Как отметил собеседник агентства, среди оставшихся без воды домов есть частный сектор, имеющий колодцы. 20 девятиэтажных домов имеют свои резервуары.

Он добавил, что на месте аварии работают две бригады из семи человек и четырех единиц техники, планируемое время завершения работ - 15:00 воскресенья.