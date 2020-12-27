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Почти 20 тыс. жителей Петербурга остались без света из-за аварии

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Аварийное отключение электричества произошло в Красносельском районе Петербурга.

Как сообщила пресс-служба управления МЧС по городу, в зону отключения попало 193 многоквартирных дома с населением 19 800 человек, среди которых 3 960 - дети.

В настоящий момент аварийные бригады проводят переподключения. Спасатели отмечают, что ориентировочное время восстановления электроэнергии - 21:00 мск.

В свою очередь в пресс-службе ПАО "Россети Ленэнерго" "Интерфаксу" уточнили, что причиной произошедшего стало технологическое нарушение на оборудовании. "Бригады компании выехали на место сразу после поступления сигнала об отключении и в настоящее время ведут ремонтные работы. Для скорейшего запитывания потребителей диспетчеры компании создают резервные схемы электроснабжения", - сообщила представитель компании.

Петербург МЧС

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