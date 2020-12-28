Один район Перми и несколько поселков остались без воды из-за аварии

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Авария на водопроводе стала причиной отключения воды в Свердловском районе Перми и в трех близлежащих населенных пунктах, сообщается на сайте регионального управления МЧС в понедельник.

"В 0:20 мск (...) поступило сообщение о том, что в результате аварии на водопроводе произошло отключение водоснабжения в Свердловском районе города Перми и в трех населенных пунктах - поселок Ферма, село Фролы, поселок Горный Пермского муниципального района", - говорится в сообщении.

К устранению коммунальной аварии планировалось приступить с 6:00 мск. С 7:00 мск для жителей в ведомстве обещали организовать подвоз воды по заявкам.