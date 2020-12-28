В Петербурге устранили последствия масштабного блэкаута

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Аварийные бригады восстановили подачу электроэнергии в Красносельском районе Петербурга, где в воскресенье вечером из-за аварии на сетях без света остались почти 20 тыс. человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ПАО "Россети Ленэнерго".

С 2:43 по Москве в понедельник электроснабжение в зоне отключения восстановлено в полном объеме. Для восстановления подачи энергии были использованы 29 дизель-генераторных установок, в работах задействовали 39 оперативных бригад.

Накануне, 27 декабря, вечером из-за технологического нарушения на оборудовании 10 кВ на подстанции Сосновая поляна в Петербурге произошло аварийное отключение электричества в районе улиц Пионерстроя и пограничника Гарькавого (Красносельский район). По данным городского управления МЧС, в зону отключения попало 193 многоквартирных дома с населением 19 800 человек.