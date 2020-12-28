"Ъ" узнал о "новогодней" схеме обмана клиентов банков

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Мошенники в преддверии Нового года разработали новый способ обмана клиентов банков - злоумышленники под видом сотрудников кредитных организаций звонят гражданам и предлагают открыть ссылку, которая якобы содержит информацию о выгодных вкладах, клиенты же в процессе перехода по ссылке передают преступникам логин и пароль от своего личного кабинета в банке, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

На новую схему мошенничества, по информации издания, начали жаловаться клиенты нескольких крупных российских банков. Как рассказал один из собеседников "Ъ", злоумышленники звонят гражданам и, представляясь менеджерами банка, сообщают, что появился новый валютный вклад с повышенной ставкой, которого пока нет на сайте, но который уже можно открыть, если пройти по ссылке, которую пришлет "сотрудник" кредитной организации.

У газеты нет информации, попытался ли кто-то воспользоваться таким предложением. "Клиент банка, получивший подобный звонок, с которым удалось пообщаться "Ъ", сам перезвонил в кредитную организацию, заподозрив неладное", - говорится в статье.

Как пояснил управляющий компании RTM Group Евгений Царев, суть мошеннической схемы состоит в том, что жертве присылают ссылку на сайт, который очень похож на страницу входа в личный кабинет в банке. Клиент вводит там свои логин и пароль от личного кабинета, которые тут же становятся известны мошенникам, после чего они похищают его деньги.

"Уникальность новой схемы в том, что мошенник не запугивает клиента, а пытается сыграть на его жадности", - отмечает издание. Оно напоминает, что ранее самым распространенным способом обмана клиентов банков были попытки убедить гражданина, что существует угроза его средствам: например, мошенник под видом сотрудника банка мог позвонить жертве и сообщить о якобы выявленной подозрительной операции по выводу денег с ее счета.

Время появления новой схемы может объясняться тем, что именно перед Новым годом банки в рамках специальных праздничных акций традиционно предлагают клиентам вклады с повышенной доходностью, поясняет "Ъ". Так, в этом году уже объявили сезонные спецпредложения Совкомбанк, СКБ-банк, Уральский банк реконструкции и развития и другие организации.