Главе Российского союза студенческих организаций вменяют хищение 2 млн рублей

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Омской области полиция завершает расследование уголовного дела руководителя Российского союза студенческих организаций Андрея Андриянова, который был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах, пишет "Коммерсантъ".

Ссылаясь на обвинительное заключение, газета пишет, что ему вменяют мошенничество в крупном размере - хищение почти 2 млн рублей за счет пятикратного завышения цен при организации двух мероприятий в Омске.

Осенью 2018 года администрация Омского государственного университета решила потратить грант Росмолодежи на проведение всероссийского Съезда студенческих и молодежных научных объединений и Студенческого форума "Современные кадры высокотехнологичных отраслей России". Организатором обоих мероприятий стало открытое при ОмГУ некоммерческое партнерство "Организация по развитию связей с выпускниками ОмГУ" под руководством Ивана Шепелев. Шепелев пригласил Андриянова.

Как считают в МВД, они вступили в сговор и в результате условия конкурса на право проведения мероприятий были сформулированы так, чтобы победу в нем одержал именно РССО, в котором исполнительный директор Андриянов был "единоличным исполнительным органом".

На проведение четырехдневного съезда Андриянов запросил у вуза 2,118 млн рублей на горячее питание и кофе для 227 участников, их размещение с завтраками, три автобуса для их перевозок и другие услуги. По итогам съезда он обещал за свой счет выпустить "Сборник выступлений участников" в количестве 1500 экземпляров и "Экспертно-аналитический доклад по итогам съезда". Проведение студенческого форума обошлось ОмГУ в 1,844 млн рублей.

Андриянов после проведения обоих мероприятий заявил, что видел от участников только положительные отзывы.

Проверка следственного управления областного УМВД показала, что университет переплатил за питание, проживание и трансфер участников обоих мероприятий. По версии следствия, эти услуги оказывали знакомые Андриянова - владельцы ИП "Мартынова", ИП "Белов" и гендиректор ООО "Юнивер" Хаял Тагиев, которых обвиняемый не проинформировал "о своих преступных планах", однако "включил в свою преступную группу". Все трое выставили Андриянову счета в общей сложности на 2,408 млн рублей, которые тот предъявил для отчета в ОмГУ.

На самом деле участники мероприятий жили в отеле "Шато", аренда номеров в котором стоила организаторам только 335 000 рублей, за обеды и ужины они заплатили местной столовой "Вкуснофф" 168 000 рублей, а трансфер гостей вуз осуществил на своих автобусах бесплатно, считают в МВД. Следствие решило, что разницу в 1, 905 рублей Андриянов похитил мошенническим путем в составе группы лиц с использованием своего служебного положения.

Андриянова задержали в Москве, доставили в Омск самолетом. Там ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК и отпустили под подписку о невыезде.

Он вину не признает. По его словам, он не получил никакого дохода от организации омских мероприятий, его работа - общественная деятельность, которой он занимается безвозмездно. Все полученные РССО деньги были перечислены поставщикам услуг, а на счету союза осталась лишь "небольшая сумма для уплаты налогов", сказал он. Свое уголовное преследование он связал с попыткой уволенного из ОмГУ сотрудника отомстить вузу.