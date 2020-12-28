Снесшего забор в аэропорту на БМП военного лишили водительских прав

В момент инцидента в Волгограде контрактник был пьян

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Волгоградский гарнизонный суд лишил водительских прав военнослужащего, который в пьяном виде сел за руль БМП-3 и снес бетонный забор в аэропорту Волгограда, говорится в постановлении суда.

В отношении контрактника был составлен протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

В итоге подсудимый оштрафован на 30 тыс. рублей и на полтора года лишен водительских прав.

Из материалов дела следует, что инцидент произошел 20 октября. Нетрезвый контрактник протаранил бетонный забор аэропорта в Волгограде, проехал по территории авиаузла около 1,5 километра, пока у машины не закончилось топливо. Позже нарушитель был задержан охранниками объекта.