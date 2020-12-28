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Главе района предъявлено обвинение по делу о продаже острова дачникам

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Следователи предъявили обвинение главе Искитимского района Новосибирской области Олегу Лагоде по делу о незаконной продаже острова в Новосибирском водохранилище товариществу дачников. Как сообщили в СК, ему вменили превышение должностных полномочий (ч.2 ст. 286 УК).

Следствие считает, что у Лагоды не позднее июня 2013 года возник преступный умысел продать этот остров площадью 175 000 квадратных метров, который находился в федеральной собственности и относился к зоне рекреационного назначения, что исключало возможность его передачи в собственность для использования, не связанного с целевым назначением.

Чиновник подписал постановление районной администрации о передаче этого участка в совместную собственность членам ДНТ "ФМК". В августе 2014 года на основании этого постановления он заключил договор купли-продажи земельного участка для размещения дачного некоммерческого товарищества за более чем 10 млн рублей. Следствие считает эту цену заниженной, поскольку на май 2014 года кадастровая стоимость острова превышала 54,5 млн рублей.

Действия главы района "существенно ограничили права неопределенного круга лиц на пользование общедоступным объектом – береговой полосой Новосибирского водохранилища" - и ограничили доступ к острову, а государству был причинен имущественный ущерб на сумму около 44,5 млн рублей.

Чиновник задержан, в районной администрации прошли обыски. Меру пресечения ему еще не избрали. Оперативное сопровождение по уголовному делу оказывает УФСБ Новосибирской области.

Олег Лагода руководит Искитимским районом с марта 2010 года, очередной срок его полномочий истекает в марте 2021 года.

Новосибирское водохранилище Олег Лагода Искитимский район СКР ФСБ

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