На новогоднем столе у космонавтов МКС будут бутерброды с икрой

Экипаж станции встретит Новый год 16 раз

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Экипаж Международной космической станции встретит Новый год 16 раз, из праздничных блюд ожидаются бутерброды с икрой, сообщили в "Роскосмосе".

"Экипаж длительной экспедиции МКС-64 16 раз пересечет линию между 31 декабря и 1 января и, соответственно, такое же количество раз сможет встретить Новый год", - говорится в сообщении госкорпорации

По словам бортинженера МКС Сергея Кудь-Сверчкова, новогодний стол на борту МКС будет обычным, из праздничных блюд ожидаются только бутерброды с икрой, а традиции, как и на Земле: новогодняя елка, подарки, праздничный стол, хорошее настроение.

В планах также позвать коллег-астронавтов на праздничный ужин, для которых еще на Земле были подготовлены новогодние подарки.

К празднованию Нового года космонавты украсили станцию - на стенах разместили украшения и новогодние елки.