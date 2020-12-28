В Туве среди полицейских объявлен конкурс по изъятию нелегального алкоголя

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Глава Тувы Шолбан Кара-оол во "ВКонтакте" сообщил, что объявил конкурс среди полицейских, которые должны будут до 12 января изъять максимальное количество нелегального алкоголя. Победитель получит 100 000 рублей.

Участвовать в соревновании смогут участковые уполномоченные, инспекторы ДПС и другие сотрудники МВД.

Глава республики предложил предусмотреть награды за первое, второе и третье места.

"Через Министерство финансов по программе профилактики правонарушений будет принят нормативно-правовой акт. Надо поддержать ребят", - предложил он и объяснил, что работа полицейских, которые "в минус 40 стоят на улице и борются с бутлегерами", достойна уважения, тем более, "когда у торгашей имеются различные телефонные защитники, в том числе в виде должностных лиц". Покровителей торговцев суррогатом он пообещал привлекать к ответственности.