Мурманского экс-полицейского будут судить за избиение авиадебошира

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Бывший сотрудник транспортной полиции аэропорта "Мурманск" предстанет перед судом по обвинению в избиении дубинкой задержанного авиадебошира, сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте в понедельник.

Экс-полицейскому инкриминируют п. "а, б" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств).

По версии следствия, в сентябре 2020 года обвиняемый полицейский доставил в дежурную часть авиадебошира. Задержанный мужчина совершил административное правонарушение, был пьян и оскорблял сотрудников правоохранительных органов.

В дежурной части сотрудник полиции, "явно превышая должностные полномочия", начал бить дубинкой задержанного, хотя последний в тот момент был в наручниках "и какой-либо опасности уже не представлял", пояснили в следственном управлении.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

В свою очередь задержанный дебошир стал фигурантом уголовного дела по ст.319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Расследование дела завершено.