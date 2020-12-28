Структура "Россетей" продала бизнес-центр в Москве за 1 млрд рублей

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Дочерняя структура "Россетей" "НИЦ ЕЭС" продала десятиэтажный бизнес-центр у метро "Семеновская" в Москве за 1 млрд рублей, сообщила пресс-служба Российского аукционного дома (РАД).

В торгах участвовали три претендента. Покупатель - структуры, действующие в пользу Россельхозбанка, купили лот по начальной цене.

Бизнес-центр класса "С", площадью 14,5 тыс. кв.м, продавался с правом аренды до 2060 года земельного участка 0,9 га.

"Уникальная сделка закрыта в пользу нашего стратегического партнера - компании "Россети". Здание в Семеновском переулке было продано по начальной цене, которая изначально была сформирована с превышением верхней границы ожиданий рынка", - прокомментировала сделку руководитель департамента продаж РАД Наталья Круглова.