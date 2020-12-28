Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:07Заразились
на 28.12В России 3 078 035+27 787В мире 80 783 674+432 076

Структура "Россетей" продала бизнес-центр в Москве за 1 млрд рублей

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Дочерняя структура "Россетей" "НИЦ ЕЭС" продала десятиэтажный бизнес-центр у метро "Семеновская" в Москве за 1 млрд рублей, сообщила пресс-служба Российского аукционного дома (РАД).

В торгах участвовали три претендента. Покупатель - структуры, действующие в пользу Россельхозбанка, купили лот по начальной цене.

Бизнес-центр класса "С", площадью 14,5 тыс. кв.м, продавался с правом аренды до 2060 года земельного участка 0,9 га.

"Уникальная сделка закрыта в пользу нашего стратегического партнера - компании "Россети". Здание в Семеновском переулке было продано по начальной цене, которая изначально была сформирована с превышением верхней границы ожиданий рынка", - прокомментировала сделку руководитель департамента продаж РАД Наталья Круглова.

Москва Россети Россельхозбанк

Новости

Правозащитник Лев Пономарев включен в реестр СМИ-иноагентов

Из России выдворят помощника военного атташе при посольстве Болгарии

Из России выдворят помощника военного атташе при посольстве Болгарии
Пандемия коронавируса

Сергей Жигунов заразился коронавирусом

Медиков назвали героями 2020 года 55% россиян

Медиков назвали героями 2020 года 55% россиян

Двое силовиков погибли при перестрелке в Грозном

Источник заявил, что у моряков с "Онеги" не было шансов спастись

Источник заявил, что у моряков с "Онеги" не было шансов спастись
Убийство солдат сослуживцем в Забайкалье

Присяжные признали срочника Шамсутдинова виновным в расстреле солдат

Судьба МКС решится в начале 2021 года

Судьба МКС решится в начале 2021 года

КС РФ признал законными ограничения на передвижение в период пандемии

КС РФ признал законными ограничения на передвижение в период пандемии
Дело Baring Vostok

Основатель Baring Vostok Майкл Калви вернулся к работе

Основатель Baring Vostok Майкл Калви вернулся к работе
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');