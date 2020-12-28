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Глава комитета астраханской думы осужден условно за мошенничество

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Астрахани признал виновным в мошенничестве председателя комитета облдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, экс-гендиректора фирмы "АстДомСтрой-Инвест" Юсуфа Зейнединова. Об этом сообщил "Интерфаксу" старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Андрей Хегай.

"Установлено, что в августе 2019 года он, испытывая финансовые трудности, предложил своему знакомому, которому задолжал 6 млн рублей, купить принадлежащий фирме причал стоимостью 9 млн рублей, доплатив 3 млн", - сказал Хегай.

Получив от знакомого деньги, депутат продал причал другим лицам по более выгодной цене.

Приговором суда бывшему гендиректору ООО "АстДомСтрой-Инвест" назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и штрафом в 500 тыс. рублей.

Астрахань Юсуф Зейнединов

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