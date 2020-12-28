Почти 30 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Забайкалье

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Сход вагонов грузового поезда №1822 произошел на железнодорожном перегоне Кислый Ключ - Артеуша Забайкальской железной дороги. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

Всего с рельсов сошли 29 вагонов.

"В результате произошедшего пострадавших нет, движение остановлено", - говорится в сообщении.

Информация о происшествии поступила в ГУ МЧС по Забайкальскому краю 28 декабря в 23:05 по местному времени от оперативного дежурного ОАО "РЖД". К месту инцидента отправлена оперативная группа.