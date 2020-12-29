S7 запускает чартеры в Рим

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпания S7 запускает чартерные рейсы из Москвы в Рим.

По сообщению компании, полеты в Рим будут выполняться с 29 декабря раз в неделю.

Регулярное авиасообщение между РФ и странами Евросоюза, приостановленное в марте из-за пандемии COVID-19, до сих пор запрещено.

К перевозке будут приниматься категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях ограничений из-за COVID-19, отмечает S7. Список таких ограничений есть на сайте компании.

"S7 Airlines оставляет за собой право не допустить к перелету пассажиров, которые не удовлетворяют обозначенным условиям перевозки", - отмечает компания.

Ранее S7 анонсировала чартеры из Москвы в Дюссельдорф, Верону, Вену, Париж и Ниццу, Аликанте и Барселону.

S7 - российская авиационная группа, включает авиакомпанию "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) и вспомогательные структуры. Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.