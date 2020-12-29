Суд над срочником Шамсутдиновым по делу о расстреле продолжат в январе

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Второй Восточный окружной военной суд отложил до 18 января рассмотрение дела солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, застрелившего в октябре 2019 года восемь человек в воинской части в Забайкальском крае, сообщил "Интерфаксу" во вторник представитель суда.

"Сегодня в суде обсуждались процессуальные издержки и характеризующие материалы в отношении подсудимого, так как до вынесения вердикта присяжных заседателей их нельзя было исследовать. Суд находится на этапе обсуждения последствий вердикта присяжных. Судья принял решение продолжить заседание 18 января, так как необходимо время на организацию судебных заседаний", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщалось, в понедельник присяжные единогласно признали Шамсутдинова виновным в убийстве и в покушении на убийство, отметив при этом, что он заслуживает снисхождения.

Теперь суду предстоит рассмотреть гражданские иски и огласить решение о мере наказания.

25 октября 2019 года восемь военнослужащих воинской части в Забайкалье погибли и еще двое были ранены в результате стрельбы, которую открыл солдат-срочник Шамсутдинов, призванный на службу из Тюменской области летом 2019 года. Ему предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство. Причиной своего поступка Шамсутдинов называл неуставные отношения. В августе адвокаты подали ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных, которое было удовлетворено.