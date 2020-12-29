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Северные Курилы завалило снегом

Между тем на Сахалине установились аномальные морозы

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Сильная метель бушует на северных Курилах вторые сутки подряд, сугробы в некоторых частях города достигают двух метров, сообщили во вторник "Интерфаксу" в администрации Северо-Курильского района (о. Парамушир).

"На улице сильная метель, нулевая видимость. Все объекты энерго- и теплообеспечения работают в штатном режиме. В некоторых частях города сугробы достигают двух метров, тяжелая техника пока не может выйти на расчистку дорог из-за нулевой видимости. Как только немного стихнет, начнем расчищать дороги", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в снежный плен никто не попал. Детские сады сегодня не работают, школьники находятся на каникулах. По данным Сахалинского управления Сахалингидрометслужбы, улучшение погоды на Парамушире ожидается утром в среду.

На севере Сахалина и в центральном части острова синоптики отмечают "аномальные морозы ниже средних многолетних значений на 7 градусов" - морозы ночью достигают там 36-37,5 градусов по Цельсию, днем - до 20-25 градусов ниже нуля. Сильные морозы держатся в Охинском, Ногликском, Александровск-Сахалинском, Тымовском и Смирныховском районах, аномалия сохранится в течение ближайших трех суток.

В Южно-Сахалинске, по данным синоптиков, ночью морозы держатся на уровне 24-26 градусов ниже нуля, днем теплеет до минус 11-13 градусов.

В соцсетях сахалинцы сообщают, что в Тымовском районе в минувшие выходные столбик термометра опустился ночью до минус 40,3 градусов по Цельсию (местные жители выложили в соцсети фотографии показаний уличных термометров - ИФ). В Долинском районе (на юге Сахалина) в понедельник местные жители сообщали о 30-градусном морозе ночью, из-за чего утром у многих не завелись автомобили или заводились с трудом.

Спасатели в связи с сильными морозами рекомендуют жителям северных и центральных районов Сахалина не покидать пределы населённых пунктов и отложить выезды на рыбалку и охоту до улучшения погоды.

"В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий ухудшения погодных условий, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с аномально низкими температурами, находится на контроле ГУ МЧС", - сообщает пресс-служба ведомства.

Курилы

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