Зоопарк Пензы собирает деньги на покупку подруги для зебры Мартина

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Пензенский зоопарк планирует собрать 1,5 млн рублей на покупку самки зебры Чапмана для живущего у них самца Мартина, сообщается в соцсетях зоопарка.

"В нашем зоопарке с 2013 года живет зебра Мартин, в 2021 году ему исполнится уже 10 лет. Зебры Чапмана в зоопарках встречаются редко, но нам повезло, и вот уже семь лет молодой и красивый конь радует посетителей. Уже несколько лет мы ищем для Мартина подругу, но самок зебр Чапмана в зоопарках крайне мало", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас появилась возможность купить молодую самку зебры.

"Шанс, который выпадает один раз в 10 лет! Шанс сделать нашего Мартина счастливым на всю жизнь! Чтобы забрать зебру-малышку, необходимо оплатить 1,5 млн рублей. Мы просим вас помочь в приобретении зебры. Все вместе мы сможем сделать чудо для зебры Мартина", - отмечают авторы обращения.

Уточняется, что уже собрано более 211,5 тыс. рублей.