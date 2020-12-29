Академик Брико счел не нужным "ковидный паспорт"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Отдельный "паспорт", который бы показывал, переболел ли данный человек коронавирусом в каком-то варианте, или вакцинирован, академик Брико считает не нужным.

Отвечая на вопрос специального корреспондента "Интерфакса" Вячеслава Терехова, Брико подчеркнул, что результаты вакцинации в России "все учитываются, это, конечно, нельзя назвать паспортом, а это сертификат о прививках, и там будут фиксироваться и варианты вакцинации против коронавируса. Можно говорить о документе, который бы характеризовал геном человека, его восприимчивость, его предрасположенность – вот это могут называть паспортом. Мы сегодня знаем, что многие болезни инфекционные, соматические, они могут иметь наследственную предрасположенность и являются генотипом".

"А что касается коронавируса, то выделять эту болезнь, вычленять, по-моему, не стоит. Получается, что против каждой инфекции мы должны иметь свой паспорт? Завтра появится новая, а она появится, это несомненно. Генассамблея ООН, которая состоит из 193 членов, приняла резолюцию, в которой отмечается необходимость "повысить уровень готовности, чтобы как можно раньше и более адекватно отреагировать на любую эпидемию". 27 декабря станет "Всемирным Днём готовности к эпидемиям". По словам чиновников, этот день выбран не случайно — именно 27 декабря мир узнал о коронавирусе.

Возникшая в 2020 году пандемия не будет последней, поэтому мировому сообществу необходимо укреплять системы охраны здоровья и готовиться к новым чрезвычайным ситуациям. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус

Как подчеркнул Гебрейесус, этому не стоит удивляться, так как "на протяжении лет было много сообщений, обзоров и рекомендаций, в которых говорилось, что мир не подготовлен к пандемии". Необходимо извлечь уроки из случившегося, сказал он, добавив, что следует направлять инвестиции на предотвращение чрезвычайных ситуаций и развивать первичную медицинскую помощь.

По словам гендиректора ВОЗ, пандемия "подчеркнула тесную связь между здоровьем людей, животных и планеты". Поэтому любые усилия по улучшению человеческого здоровья будут обречены на провал, если не будут учитывать "критически важное взаимодействие между людьми и животными, а также экзистенциальные угрозы, связанные с изменением климата".

Отвечая на один из вопросов, он отметил, что документ о вакцинации против COVID-19 должен, вероятно, учитываться и за границей. "Они же спрашивают при прибытии за границу о результатах обследования на инфицированность, которые причем должны быть свежими. Но я считаю, что нужно учитывать, переболел человек или не переболел COVID-19, это важно. Переболевшие, имеющие антитела, не подлежат вакцинации.