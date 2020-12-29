На шантажировавшего девушек жителя КЧР завели 18 уголовных дел

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Житель Карачаево-Черкесии подозревается в вымогательстве денег у девушек под угрозой распространить в соцсетях порочащие их сведения, на него заведено 18 уголовных дел, сообщили "Интерфаксу" в МВД по КЧР.

Как установили оперативники, 21-летний житель Карачаевска вымогал деньги у своей одногодки - девушки из Ставрополя, а также у 17-летней жительницы станицы Новодмитриевская Краснодарского края, угрожая опубликовать в соцсетях порочащие их сведения. "В частности, молодой человек угрожал распространить интимные фото девушек", - сказал сотрудник МВД по КЧР.

Общая сумма ущерба составила более 39 тыс. рублей, которые потерпевшие перечислили на банковскую карту подозреваемого.

Накануне, 28 декабря, отдел отделом дознания ОМВД России по городу Черкесску возбудил в отношении жителя Карачаевска 18 уголовных дела по ч.1 ст.163 УК РФ (вымогательство).

Ранее в отношении мужчины уже были возбуждены уголовное дела по аналогичным фактам.