В Люберцах эвакуировали жильцов соседнего с горящим рестораном дома

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели эвакуировали жителей соседнего с горящим рестораном в Люберцах дома, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Из рядом стоящего жилого многоквартирного дома спасателями эвакуировано 27 человек", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что из самого трехэтажного здания ресторана до приезда экстренных служб было эвакуировано 12 человек.

Ранее сообщалось, что в Люберцах горит ресторан, площадь пожара составляет 700 кв. м.