РПЦ создала дисциплинарную комиссию для священников-нарушителей

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Священный Синод Русской православной церкви решил образовать Общецерковную дисциплинарную комиссию.

Как сообщает сайт РПЦ, идею создать такой орган выдвинул патриарх Кирилл на заседании Синода, которое прошло во вторник в дистанционном формате.

В итоге Синод постановил для более тщательного изучения правонарушений со стороны священнослужителей учредить в помощь патриарху, Синоду и Высшему общецерковному суду Общецерковную дисциплинарную комиссию при патриархе под председательством управляющего делами Московской патриархии.

Отмечается, что в своей деятельности Общецерковная дисциплинарная комиссия будет руководствоваться письменными указаниями и устными распоряжениями патриарха.