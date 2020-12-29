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РПЦ создала дисциплинарную комиссию для священников-нарушителей

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Священный Синод Русской православной церкви решил образовать Общецерковную дисциплинарную комиссию.

Как сообщает сайт РПЦ, идею создать такой орган выдвинул патриарх Кирилл на заседании Синода, которое прошло во вторник в дистанционном формате.

В итоге Синод постановил для более тщательного изучения правонарушений со стороны священнослужителей учредить в помощь патриарху, Синоду и Высшему общецерковному суду Общецерковную дисциплинарную комиссию при патриархе под председательством управляющего делами Московской патриархии.

Отмечается, что в своей деятельности Общецерковная дисциплинарная комиссия будет руководствоваться письменными указаниями и устными распоряжениями патриарха.

РПЦ

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