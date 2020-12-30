ВМФ России получит 14 атомных подлодок до 2027 года

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Военно-морской флот России получит 14 стратегических и многоцелевых атомных подлодок до 2027 года, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Всего в соответствии с текущей государственной программой вооружения до 2027 года предусмотрена передача 14 атомных подводных лодок проектов "Борей-А" и "Ясень-М", - сказал он в интервью ведомственной газете "Красная звезда".

Криворучко заявил, что морская компонента стратегических ядерных сил будет усилена атомными подводными крейсерами проекта "Борей-А" с баллистическими ракетами, одновременно создается инфраструктура для их базирования.

"Идёт строительство четырёх крейсеров данного проекта, ещё два будут заложены в рамках заключенного в этом году нового госконтракта", - сказал заместитель министра.

Он заявил, что идет работа над продлением сроков эксплуатации существующих ракетных подводных лодок стратегического назначения.

Криворучко заявил, что в этом году в состав ВМФ РФ вошли атомный подводный ракетоносец проекта 955А "Князь Владимир", дизель-электрическая подводная лодка "Волхов", большой десантный корабль "Петр Моргунов", корветы проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", проекта 20385 "Гремящий" и другие.

По словам Криворучко, планируется строительство 18 надводных кораблей и подводных лодок, в том числе 15-ти - сверх основных показателей госпрограммы вооружений-2027. "В настоящее время ведется строительство 16-ти и модернизация 19 кораблей, шесть корветов запланированы с 2021 года, и общее количество кораблей в постройке достигнет 41 единицы", - сказал он.