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Новосибирцев предупредили об аномальных морозах в начале января

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - ГУ МЧС России по Новосибирской области распространило в среду экстренное предупреждение о резком похолодании в первые дни нового года.

"В период с 1 января по 6 января 2021 года по Новосибирской области и в Новосибирске ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами -35 градусов и ниже, местами -40 градусов и ниже", - говорится в сообщении.

В МЧС предупредили о возможности чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы транспорта, коммунальных служб, авариями на системах ТЭК, ЖКХ и газоснабжения, ростом количества пожаров и случаев обморожения у людей.

Сильные морозы ниже -45 градусов в отдельных районах уже приходили в регион на минувших выходных, но сменились потеплением в начале недели. Сейчас в Новосибирске температура воздуха составляет -12 градусов.

Новосибирская область

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