Уроженка Тувы пришла в роддом с чужим паспортом, чтобы отдать ребенка

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Красноярские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении троих уроженцев Тувы о сделке с новорожденным, сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР по краю.

По данным следствия, беременная женщина, у которой есть еще двое детей, договорилась со знакомой парой о передаче им своего будущего ребенка. Она хотела отказаться от его воспитания и содержания, а приемные родители - от законной процедуры усыновления.

В мае 2020 года она родила мальчика, при этом в роддоме она предоставила паспорт знакомой. Затем она отдала младенца для последующего воспитания мужчине и женщине.

Уголовное дело возбуждено в отношении всех троих участников инцидента по статье "иные сделки в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.