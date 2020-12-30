Жителя Дагестана заподозрили в хищении 8 млн руб. со счетов детей-инвалидов

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Житель Дагестана, оформивший опеку над восемью детьми-инвалидами из волгоградского интерната, стал фигурантом уголовного дела о хищении 8 млн рублей с их счетов, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, в октябре 2018 и июне 2019 годов подозреваемый через администрацию Камышинского муниципального района оформил опеку над восемью воспитанниками "Петроввальского дома-интерната для умственно отсталых детей". При этом он получил право распоряжаться имуществом недееспособных несовершеннолетних.

Как полагают следователи, мужчину интересовали счета детей, на которых к тому моменту находилось в общей сложности почти 8 млн рублей, накопившихся за счет ежемесячно поступающих социальных пенсий и иных выплат.

Подозреваемый уехал в Дагестан вместе с опекаемыми, где обналичил принадлежащие им деньги. У следствия есть веские основания полагать, что выполнять свои обязанности и даже проживать с детьми фигурант не намеревался. Он проживал со своей семьей отдельно, при этом регулярно получая из федерального бюджета выплаты на каждого ребенка.

Подозреваемый задержан и доставлен в Волгоград. В суд подготовлено ходатайство о его аресте.

Бывшие воспитанники дома-интерната в ближайшее время будут возвращены в социальное учреждение.