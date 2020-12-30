Десять подростков отравились в алтайском кафе в разгар пандемии

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В Республике Алтай начали проверку информации об отравлении десяти подростков в кафе.

Как сообщает пресс-центр прокуратуры региона, проверка начата после публикаций в СМИ, из которых следует, что десять подростков обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции. Все заболевшие участвовали в праздновании дня рождения в одной из столичных кафе республики.

Отмечается, что при выявлении нарушений будут приняты меры.

В регионе с 15 декабря действует запрет на проведение массовых мероприятий и корпоративов в связи с распространением коронавируса.

В Республике Алтай с начала пандемии коронавирус подтвержден у 13 822 жителей.