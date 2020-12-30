Мишустин сыграл на синтезаторе для девочки из Тверской области

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин в канун Нового года выполнил желание девочки из Тверской области, попросившей у деда Мороза синтезатор.

Мишустин сам привез 4-летней Наде музыкальный инструмент. Глава правительства исполнил на нем для девочки мелодии из мультфильмов: "В лесу родилась ёлочка", "А я играю на гармошке", "Голубой вагон", "Песня Чебурашки", "Ничего на свете лучше нету".

О мечте Нади Мишустин узнал 24 декабря на благотворительной акции "Ёлка желаний". Он выбрал записку с просьбой девочки о синтезаторе. Глава правительства признал тогда, что и сам раньше мечтал о таком инструменте, и пообещал лично его выбрать.

Девочка также получила куклу, мешок конфет, упакованных в мягкую игрушку в честь наступающего года Быка.