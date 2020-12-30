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Два члена воркутинской банды арестованы за убийство 12-летней давности

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - По решению суда в Коми заключены под стражу два члена организованного преступного сообщества (ОПС) "Ифы-Козлова", обвиняемые в убийстве участника банды-конкурента "шеверевские". Об этом сообщает в среду пресс-служба республиканского управления СКР.

Дело об убийстве в 2008 году члена "шеверевских" Ивана Топчиева было возобновлено в декабре текущего года, говорится в пресс-релизе.

Как сообщает пресс-служба, Топчиев, по мнению лидеров банды "Ифы-Козлова", был причастен к убийству в октябре 2001 года одного из главарей сообщества Александра Можаева. Кроме того, Топчиев следил за домом, где проживали члены группировки "Ифы-Козлова", что также не нравилось ее лидерам.

Первая попытка расправиться с Топчиевым закончилась неудачей, поскольку о планах преступников стало известно правоохранительным органам. Однако с задумкой избавиться от конкурента актив ОПС "Ифы-Козлова" не расстался и продолжал вести подготовку к убийству, следует из материалов дела.

По данным следствия, подготовкой занималась группа из десяти членов банды. Так, Вячеслав Чижинок и Дмитрий Жирохов (погиб в ДТП) были исполнителями преступления, остальные помогали им. В мае 2008 года Чижинок и Жирохов, вооружившись пистолетами с глушителями, через окно проникли в квартиру Топчиева и расстреляли его.

Установленные в декабре обстоятельства позволили следователям спустя 12 лет задержать Чижинка и одного из соучастников преступления – Евгения Скатова. Мужчинам предъявлено обвинение в убийстве организованной группой (пункт "ж" части 2 статьи 105 УК РФ), говорится в сообщении.

Кроме того, в октябре был задержан и помещен в СИЗО еще один участник банды "Ифы-Козлова" Алексей Казанцев, находившийся в международном розыске. Ему было заочно предъявлено обвинение в участии в преступной организации и нападениях в составе вооруженной банды, добавляет пресс-служба.

В настоящий момент следователи СК при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Республике Коми и регионального УМВД занимаются закреплением доказательственной базы.

Суд над бандой из Воркуты

Как сообщалось, в 2018 году Верховный суд Коми приговорил к заключению на сроки от 7 лет до пожизненного 20 участников преступной организации "Ифы-Козлова". В частности, высшую меру получили один из лидеров группировки Юрий Козлов и член банды Денис Армяков, однако в 2020 году им удалось добиться смягчения наказания – до 27 лет колонии.

Еще пять участников ОПС в 2014 году заключили досудебное соглашение и были осуждены сроком от 7 до 13 лет. Трое (второй лидер Олег Ифа и два активных участника Акакий Качарава и Сергей Ильин) находятся в международном розыске, в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Банда из Воркуты, получившая по фамилиям лидеров название "Ифы-Козлова", действовала в 1990-2000 годах. На счету ее членов бандитизм, вымогательство, убийства, покушения, мошенничество, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, незаконный оборот наркотиков и оружия, а также захват заложников.

Коми Олег Ифа Юрий Козлов Воркута

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