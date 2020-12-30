Кадыров упразднил министерство по делам молодежи

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров упразднил региональное министерство по делам молодежи. Теперь вопросы, связанные с молодежной политикой, находятся в компетенции регионального Минспорта. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Кроме этого, на итоговом совещании Кадыров назначил Джамбулата Умарова вице-премьером республики по вопросам внутренней и внешней политики.

"Джамбулат Вахидович обладает богатым опытом служебной деятельности, прекрасными организаторскими данными, ораторским талантом. Но самое главное - он надежный соратник и настоящий патриот, который верой и правдой служит интересам нашей республики и Отечества. Уверен, что справится с поставленными задачами", - приводятся в сообщении слова Кадырова.

Перестановки произведены и в органах местного самоуправления республики. Так, новым главой Итум-Калинского муниципального района назначен Хамид Зулаев.