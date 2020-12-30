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В Петербурге полицейские захватили автобус с фальшивыми спецназовцами

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге задержаны два участника розыгрышей по силовому захвату псевдоспецназом, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МВД.

По словам собеседника агентства, из Росгвардии в ГУ МВД поступила просьба о правовой оценке деятельности фирмы, которая занимается организацией специфических розыгрышей: за деньги клиент получает возможность стать объектом силовой акции захвата "спецназом". Актеры наряжаются в казенное обмундирование с опознавательными надписями и шевронами правоохранительных органов, а в качестве экипировки используют штатные спецсредства, бронежилеты, балаклавы, шлемы и охолощенные пистолеты Стечкина.

"Реагируя на обращение коллег из Росгвардии, полицейские провели реальную операцию захвата ряженых спецназавцев. На территории АЗС на проспекте Шаумяна микроавтобус "спецназа" был блокирован сотрудниками полиции и Росгвардии", - сказал собеседник.

В результате задержаны двое актеров, одетых в форму спецподразделения, в настоящий момент их везут в отдел полиции для привлечения к ответственности за незаконное использование форменного обмундирования правоохранительных органов, добавил он.

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