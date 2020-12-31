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Пожар на электростанции оставил без света два села в Хабаровском крае

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В Ульчском районе Хабаровского края произошел пожар на дизельной электростанции (ДЭС), в результате которого в ночь на 31 января без света остались жители двух сел - Савинское и Монгол, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным ведомства, пострадавших в пожаре нет.

Пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровском краю информирует, что "из-за позднего обнаружения возгорания и удаленности профессиональных подразделений пожарной охраны здание ДЭС уничтожено полностью". К тушению привлекались силы пожарной дружины села и два отделения краевой пожарной части №80 из села Богородское, расположенного в 30 км от Савинского, где находилась сгоревшая ДЭС.

Всего без света, по данным МЧС, остался 361 житель в двух селах.

"В частных домах установлено печное отопление, многие жители имеют личные дизель-генераторы. В настоящее время на заседании КЧС муниципального образования решается вопрос о доставке резервного источника питания из села Богородское", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По факту возгорания на ДЭС в селе Савинское начата прокурорская проверка. На место происшествия выехал прокурор Ульчского района Константин Савин.

Хабаровский край

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