Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:07Заразились
на 30.12В России 3 131 550+26 513В мире 81 950 951+672 836

Один человек погиб при взрыве в жилом доме в Риге

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В результате взрыва в трехэтажном жилом доме в районе Агенскалнсе в Риге в ночь на четверг и вызванного им пожара один человек погиб и шесть получили ранения, сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Агрита Витола.

По ее словам, троих пострадавших спасли пожарные. Один из них оказался под завалами частично разрушенного здания, на его освобождение из-под обломков ушло больше часа. Еще пять человек были эвакуированы из разрушенного дома.

По предварительным данным, причиной происшествия стал взрыв газа, однако все обстоятельства и причины трагедии выяснит следствие, отметила Витола.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, добавила пресс-секретарь государственной полиции Симона Гравите.

Взрывом были разрушены второй и третий этажи здания, а также крыша. Работы по тушению пожара продолжаются, в них принимают участие 40 пожарных. Также ведется демонтаж разрушенных конструкций.

Рига

Новости

ФМБА получило разрешение на клинические испытания препарата от COVID

Замглавы Минцифры стал заместитель руководителя ФСО Белановский

В Петербурге полицейские захватили автобус с фальшивыми спецназовцами

В Петербурге полицейские захватили автобус с фальшивыми спецназовцами

Что произошло за день: среда, 30 декабря

Пригожин подал иски к Навальному и его сторонникам на 77 млн рублей

Схимонах Сергий будет в СИЗО поститься и молиться за москвичей

Председатель Ярославской областной думы погиб в ДТП

Мишустин сыграл на синтезаторе для девочки из Тверской области

В январе будут составлены 18 протоколов на СМИ-иноагентов за нарушения

Пилот "Аэрофлота" пойдет под суд за аварийную посадку в Калининграде

Пилот "Аэрофлота" пойдет под суд за аварийную посадку в Калининграде
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');