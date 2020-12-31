Один человек погиб при взрыве в жилом доме в Риге

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В результате взрыва в трехэтажном жилом доме в районе Агенскалнсе в Риге в ночь на четверг и вызванного им пожара один человек погиб и шесть получили ранения, сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Агрита Витола.

По ее словам, троих пострадавших спасли пожарные. Один из них оказался под завалами частично разрушенного здания, на его освобождение из-под обломков ушло больше часа. Еще пять человек были эвакуированы из разрушенного дома.

По предварительным данным, причиной происшествия стал взрыв газа, однако все обстоятельства и причины трагедии выяснит следствие, отметила Витола.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, добавила пресс-секретарь государственной полиции Симона Гравите.

Взрывом были разрушены второй и третий этажи здания, а также крыша. Работы по тушению пожара продолжаются, в них принимают участие 40 пожарных. Также ведется демонтаж разрушенных конструкций.