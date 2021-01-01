В России ужесточили контроль за кадастровой оценкой недвижимости

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - С 1 января 2021 года в России вступают в силу поправки в закон "О государственной кадастровой оценке".

Документом совершенствуются процедуры госнадзора за проведением кадастровой оценки. Теперь контролирующий орган будет обязан осуществлять надзор за кадастровой оценкой в рамках процедуры наблюдения.

Также с 1 января уточняется порядок проведения контроля в сфере кадастровой оценки. Согласно поправкам, при определении кадастровой стоимости зданий будут приниматься в расчет местоположение, год постройки, нахождение в зоне с особыми условиями территории и иные параметры.

Кроме того, увеличивается срок, отведенный на обращение с заявлением об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, и сокращен срок их рассмотрения, а также внесены изменения, повышающие эффективность рассмотрения подобных обращений.

Также с 1 января изменяется форма заявления об исправлении ошибок, которые были допущены при определении кадастровой стоимости. При этом заявление вправе подать любое физическое или юридическое лицо в отношении любого объекта недвижимости, в нем можно будет указать сразу несколько объектов.

Согласно закону, руководители бюджетных учреждений будут нести персональную ответственность за определение кадастровой стоимости вплоть до увольнения.

Кроме того, обновлен механизм расчета индексов рынка недвижимости. Индекс рынка недвижимости позволяет оперативно пересматривать результаты кадастровой оценки. Он рассчитывается на основе сопоставления кадастровой и рыночной стоимости и, в случае снижения более чем на 30%, применяется ко всем кадастровым стоимостям. Новые правила устанавливают минимальное количество объектов недвижимости, сведения о которых используются для расчета показателей.

Новый порядок осуществления госнадзора за проведением кадастровой оценки будет действовать в течение шести лет.