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Каждый пятый россиянин решил в 2021 году изучить иностранный язык

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Изучение иностранного языка на 2021 год запланировали 20% россиян, среди сограждан в возрасте до 24 лет такие планы есть у 28% респондентов, свидетельствуют данные опросе исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Исследование показывает, что российские женщины в большей мере, чем мужчины, увлечены идеей выучить иностранный язык в наступившем году - 22% и 18% респондентов соответственно.

По данным SuperJob.ru, желание изучить иностранный язык повышается с увеличением роста доходов - среди сограждан, зарабатывающих менее 30 тыс рублей в месяц, учить иностранный язык хотят 16% респондентов или каждый шестой, среди россиян с ежемесячным доходом свыше 80 тыс рублей этого хочет каждый пятый (21%).

Опрос был проведен 26-28 декабря 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 388 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.

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