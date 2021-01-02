Четырехлетний ребенок, запертый раздетым на морозе отчимом, госпитализирован в Забайкалье

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Житель Забайкальского края стал фигурантом уголовного дела о покушении на убийство ребенка после того, как в морозы запер четырехлетнего пасынка в гараже, сообщает в субботу следственное управления СКР по региону.

"По данным следствия, в ночь на 28 декабря подозреваемый, находясь дома со своим 4-летним пасынком, из-за небольшой провинности избил мальчика, а затем запер его в неотапливаемом гараже. Несколько часов мальчик, одетый только в легкое трико и футболку, босой, провел взаперти", - говорится в сообщении.

Ребенок находится в больнице с обморожениями рук и ног, телесными повреждениями. О случившемся в правоохранительные органы сообщила мать ребенка.

Подозреваемый задержан, следствие намерено ходатайствовать в суде о его аресте.

В последние дни температура воздуха в Чите опускалась до минус 30 градусов.