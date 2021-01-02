Мужчина погиб в результате крупного пожара в здании завода в Самаре

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Возгорание в трехэтажном здании на территории ОАО "Самарский подшипниковый завод" произошло в субботу утром, в результате инцидента погиб один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел в 03:43 мск, проводится разбор и проливка конструкций.

"Произошло обрушение межэтажных перекрытий и кровли на общей площади 1250 кв. м. В результате пожара погиб один человек (мужчина 1960 г.р.), пострадавших нет ", - говорится в сообщении.

К работам по тушению пожара были привлечены 213 человек и 84 единицы техники, сообщается на сайте.

По факту случившегося прокуратура Самары проводит проверку, будет дана соответствующая оценка действиям ответственных за обеспечение безопасности на территории завода.