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Трое детей погибли на пожаре в Великом Новгороде

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Пожар в многоэтажном доме в Великом Новгороде унес жизни трех детей, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ГУМЧС.

Информация о пожаре по адресу улица Зелинского, дом 34, корпус 2 поступила 2 января около 7:46. Очаг пожара находился на третьем этаже дома, огонь быстро потушили. В помещении пожарные обнаружили тела трех детей.

Причина пожара устанавливается. Правоохранительные органы проводят доследственную проверку.

Великий Новгород

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