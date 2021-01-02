Трое детей погибли на пожаре в Великом Новгороде
Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Пожар в многоэтажном доме в Великом Новгороде унес жизни трех детей, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ГУМЧС.
Информация о пожаре по адресу улица Зелинского, дом 34, корпус 2 поступила 2 января около 7:46. Очаг пожара находился на третьем этаже дома, огонь быстро потушили. В помещении пожарные обнаружили тела трех детей.
Причина пожара устанавливается. Правоохранительные органы проводят доследственную проверку.